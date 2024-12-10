Aksaray'da enişte dehşeti! Kayınbiraderini vurdu, “Kardeşlerini de geberteceğim” dedi | Video 10.12.2024 | 16:55 Aksaray'da karı koca kavgasına dahil olan kayınbirader, eniştesi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken tabancayla yakalanan enişte “Kardeşlerini de geberteceğim” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası R.Y.(27) ile tartışma yaşayan M.Y. isimli kadın, tartışmanın ardından evini terk edip babasının evine gitti. Bunun üzerine telefonla aile ile görüşen damat R.Y., telefon tartışmasının ardından eşi M.Y.'yi almak için eşinin babasının evine gitti. Burada eşinin ailesiyle tartışan damat R.Y., tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak kayınbiraderi olan Ü.Ç.'ye (21) ateş etti. Yaralanan Ü.Ç. kanlar içinde yere yığılırken silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ü.Ç.'ye ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Y.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan R.Y. ise polis otosuna götürülürken, "Öbür kardeşlerini de geberteceğim" diye konuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.