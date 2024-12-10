Aksaray'da enişte dehşeti! Kayınbiraderini vurdu, “Kardeşlerini de geberteceğim” dedi | Video
Aksaray'da karı koca kavgasına dahil olan kayınbirader, eniştesi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken tabancayla yakalanan enişte “Kardeşlerini de geberteceğim” dedi.
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