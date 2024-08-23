Aksaray'da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı 23.08.2024 | 10:55 Aksaray'da mimarlık yapan ve 1.5 aylık hamile olan 29 yaşındaki Tacinur Öztürk Günseven şantiye sahibi Yavuz G'nin bıçaklı saldırısına uğradı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Günseven, ofisteki diğer çalışanların yardımıyla saldırıdan yara almadan kurtuldu. Emniyete giderek şikayetçi olan Günseven, "Demirlerin eksik olduğunu ve temel atılamayacağını belirterek durumu yapı denetime ilettim. Tartışma büyüyünce ofise gittim. Ancak Yavuz G. peşimden gelip bıçakla üzerime yürüdü. Çok korktum" dedi.