Aksaray’da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı | Video
Aksaray’da gece yarısı etkisini artıran ve tüm şehri etkisi altına alan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe yaşandı.
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