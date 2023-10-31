Video Yaşam Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı
Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı

Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı

31.10.2023 | 01:02

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam, bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.

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