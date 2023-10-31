Alacağını isteyen yaşlı adamı tabancayla vurarak yaraladı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşının evinin önüne alacağını istemeye giden 62 yaşındaki adam, bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Arkadaşını vuran şüpheli ise polisi arayarak teslim oldu.
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