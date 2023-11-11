Video Yaşam Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video
Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

11.11.2023 | 12:53

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Saat 12.05 'de Merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi. AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi.

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