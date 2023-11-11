Alanya açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

Saat 12.05 'de Merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi. AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi.