Video Yaşam Alanya'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi | Video
Alanya'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi | Video

Alanya'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi | Video

17.03.2025 | 08:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, yürekleri ağızlara getirdi. Bina alevlere teslim olurken, komşu binada bulunan vatandaş alevlere bahçe hortumu ile müdahale etmeye çalıştı. Yangında kimse yaralanmazken, daire kullanılamaz hale geldi, komşu 2 dairede ise maddi hasar oluştu.

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Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Alanya'nın Toslak Mahallesi Bayazıt Caddesi Çınarlı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dubleks evin üst katında elektrikli sobadan çıkan kıvılcımlar önce çatı katında bulunan daireye, ardından ise alt kata sıçradı. Evde bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı atarken, yangın kısa sürede binada bulunan diğer dairelere yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma işlemi gerçekleştirildi. Alevlerin yükseldiği gören yan binadaki komşular, balkondan bahçe hortumu ile yangına müdahale etti. 5 katlı binada yaşayan apartman sakinlerinin çıkan yangında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGINA HORTUMLU MÜDAHALE
5 katlı binanın üst katında çıkan yangına iftar için amcasına misafirliğe gelen ve yangına terastan bahçe hortumu ile müdahale eden Azad Kılıç, "Pencereden baktık yan binanın çatı tarafında yangın çıktığını fark ettik. Bizde çıktık terasa oradan hortum ile müdahale ettik" dedi. Telefon geldikten sonra olay yerine gelen komşu Hasan Koca "Yangının yükseldiğini fark ettim, koşarak geldim. İtfaiyeye yardım ediyordum. Binanın içerisinde kimsenin olamadığı öğrendik" şeklinde konuştu.

5 katlı binanın çatı katında başlayan yangında 1 daire kullanılamaz hale gelirken, 2 dairede ise maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangına 3 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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