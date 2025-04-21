Alanya’da drift atıp alkollü araç kullanan sürücüye 62 bin lira ceza | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde alkollü olarak araç kullanıp drift atan, kırmızı ışık ihlali yapan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan kişiye toplamda 62 bin 768 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu.
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