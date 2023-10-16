Alanya’da feci kaza! Ukraynalı kadın hayatını kaybetti | Video 16.10.2023 | 11:56 Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçen Ukrayna uyruklu 33 yaşındaki Alina Moroz, otomobilin çarpması soncu hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 21.00 sırasında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki otomobil D-400 karayolu üzerinde seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Alina Moroz'a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Moroz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yerinin incelemesinin ardından Ukraynalı kadının cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.