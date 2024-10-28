Alanya'da orman yangını: Alevler ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı!
Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Mahmutseydi Mahallesinde çıkan orman yangınına anında müdahele eden Alanya İtfaiye ve Orman İşletme arazörlerin yoğun cabasıyla söndürülerek soğutma çalışmalarına başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
00:37
00:17
Diyarbakır’da sokak köpeğinin çocuğu kovaladığı anlar kamerada 28.10.2024 | 14:36
00:21
KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire tutuklandı 28.10.2024 | 13:56
02:19
İstanbul'da dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler kamerada 28.10.2024 | 13:28
01:11
Marmarisli öğrencilerden deniz çayırı farkındalığı 28.10.2024 | 12:43
00:12
İzmit'te kamyon dere yatağına uçtu 28.10.2024 | 12:41
00:54
Konya'da bebeğin balkondan düşme anı kamerada! 28.10.2024 | 11:49
00:09
Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı 28.10.2024 | 10:42
00:52
İstanbul Kağıthane'deki bıçakla iki kardeşi taciz eden sapık kamerada! 28.10.2024 | 10:26
01:36
Adıyaman'da 2 gündür süren orman yangını devam ediyor 28.10.2024 | 10:10
01:58
Bitlis'te sürü halinde dolaşan ayılar yiyecek için araçlara saldırdı! 28.10.2024 | 09:39
01:11
Şanlıurfa Siverek’te komşular arasındaki kavga kamerada... 11 yaralı! 28.10.2024 | 09:25
01:09
Hatay'da motosikletlinin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 28.10.2024 | 09:24
00:53
Adana'da ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü 28.10.2024 | 08:27
00:13
Adana’da meydana gelen deprem anı ve sesi kamerada! 28.10.2024 | 08:20
00:33
“İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı 28.10.2024 | 08:16
01:54
İzmir'de genç kızı sokak ortasında boynundan bıçaklayan cani kamerada! 28.10.2024 | 08:15
05:38