Alanya'da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Şahısların birinin diğerini ayağından vurduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay anı ise silah seslerini duyup kayda giren bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahıyla ateş ettiği anlar ve vurulan kişinin yaralı halde sekerek kaçmaya çalıştığı anlar kayda girdi.
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