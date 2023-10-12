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Alanya'da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada | Video

Alanya'da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada | Video

12.10.2023 | 08:50

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Şahısların birinin diğerini ayağından vurduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi Hacet Meydanı'nda gece 23.30 sıralarında yaşandı. Edilen bilgiye göre Hacet Meydanı'nda buluşan iki kişinin sözlü tartışması sonrası kimliği belirsiz adam, silahını çekip karşısındakine kurşun yağdırdı. Olayda henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi ayağından yaralanırken, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Olay anı ise silah seslerini duyup kayda giren bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin silahıyla ateş ettiği anlar ve vurulan kişinin yaralı halde sekerek kaçmaya çalıştığı anlar kayda girdi.

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