Video Yaşam Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video
Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video

Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video

31.03.2025 | 09:12

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöp ve molozların döküldüğü bir alanda çıkan yangında çöplerle beslenen inekler alandan ayrılmadı. Çobanın ise alevlere rağmen sürüyü uzaklaştırmaması dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kum mevkiinden yükselen yoğun dumanlar, Manavgat şehir merkezi ile D-400 Karayolu'nda seyir halindeki sürücülerde endişeye yol açtı. Olay sırasında yangın bölgesinde bulunan inek sürüsünün çöp ve bitki atıklarıyla beslenmeye devam etmesi dikkat çekti.

TURİSTİK TESİSLERİN ATIKLARI YANGINA NEDEN OLDU
Yangına, bölgeye turistik tesisler tarafından dökülen çöp ve molozların neden olduğu öğrenildi. Çöplerin büyük bölümünü sünger ve benzeri yanıcı maddelerin oluşturması nedeniyle yükselen yoğun duman, gökyüzünü kapladı. Manavgat Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yangının çevresinde önlem alarak alevlerin yayılmasını engelledi.

ÇOBAN SÜRÜYÜ UZAKLAŞTIRMADI
Yangın sırasında ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Arazideki çöplerin içinde otellerden getirilen ağaç dalları, bitki atıkları ve muz serası artıklarıyla beslenen bir inek sürüsü, yangına aldırış etmeden alanda kalmaya devam etti. Sürünün başındaki çobanın, alevlerin yaklaştığı anlarda bile hayvanları uzaklaştırmaya gerek duymadığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video 03:35
Alevlere aldırmayan inekler otlamaya, çoban ise yangını izlemeye devam etti | Video 31.03.2025 | 09:12
İstanbul’da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı | Video 01:50
İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı | Video 30.03.2025 | 15:41
Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video 00:38
Çifte kumru caretta carettalar balıkçıların kamerasında | Video 30.03.2025 | 14:15
Esenler’de dehşet anları kamerada: Kayınpederini silahla vurarak kaçtı | Video 00:10
Esenler'de dehşet anları kamerada: Kayınpederini silahla vurarak kaçtı | Video 30.03.2025 | 14:15
Arkadaşları bayramda Narin’in mezarını ziyaret etti | Video 00:43
Arkadaşları bayramda Narin'in mezarını ziyaret etti | Video 30.03.2025 | 12:23
Drift pahalıya patladı | Video 00:23
Drift pahalıya patladı | Video 30.03.2025 | 12:22
Kaybolan liseli kızın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:40
Kaybolan liseli kızın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.03.2025 | 12:22
500 yıllık semtte bayram geleneği sürüyor | Video 01:42
500 yıllık semtte bayram geleneği sürüyor | Video 30.03.2025 | 11:14
Lüks sitede şok olay! Yemek getiren kurye asansöre idrarını yaptı | Video 01:34
Lüks sitede şok olay! Yemek getiren kurye asansöre idrarını yaptı | Video 30.03.2025 | 10:49
Bayram öncesi yol verme kavgası kamerada | Video 00:32
Bayram öncesi yol verme kavgası kamerada | Video 30.03.2025 | 10:01
Araçların üstünden atlayıp böyle kavga ettiler | Video 00:21
Araçların üstünden atlayıp böyle kavga ettiler | Video 30.03.2025 | 10:01
Kağıthane’de kan donduran cinayet kamerada | Video 01:12
Kağıthane'de kan donduran cinayet kamerada | Video 30.03.2025 | 09:07
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:21
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 29.03.2025 | 16:31
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı | Video 00:36
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı | Video 29.03.2025 | 15:20
Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video 00:51
Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video 29.03.2025 | 15:12
İran’dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 00:31
İran'dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 29.03.2025 | 14:32
Sapanca Gölü’nde kaybolan Kaan Ege’nin kanosu bulundu | Video 00:48
Sapanca Gölü’nde kaybolan Kaan Ege’nin kanosu bulundu | Video 29.03.2025 | 14:00
Otomobil ile hafif ticari aracın kazası güvenlik kamerasında: 2 yaralı | Video 02:31
Otomobil ile hafif ticari aracın kazası güvenlik kamerasında: 2 yaralı | Video 29.03.2025 | 12:11
İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı | Video 01:01
İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı | Video 29.03.2025 | 11:52
Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video 02:09
Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video 29.03.2025 | 11:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY