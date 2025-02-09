Video Yaşam Alevlere teslim olan hafriyat kamyonunda korkutan patlama | Video
Alevlere teslim olan hafriyat kamyonunda korkutan patlama | Video

Alevlere teslim olan hafriyat kamyonunda korkutan patlama | Video

09.02.2025 | 12:14

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan hafriyat kamyonunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.

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Yangın, Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki hafriyat kamyonu kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi esnasında patlama yaşandı. Korkutan patlama anbean kameraya yansıdı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında araç kullanılmaz hale geldi.
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