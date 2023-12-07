Video Yaşam 'Alex' kokladı Elazığ’da 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
'Alex' kokladı Elazığ’da 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

'Alex' kokladı Elazığ’da 45 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video

07.12.2023 | 15:03

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 71 parça halinde 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde şehre uyuşturucu madde sokulacağı ihbarını aldı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şüphelinin aracı durduruldu. Araçta narkotik köpeği Alex ile yapılan aramada 71 parça halinde 45 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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