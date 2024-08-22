Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi, teşekkür için Büyükelçilikte! | Video
Madagaskar’da 56 saat alıkonulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel, serbest bırakılışının ardından başkent Antananarivo’daki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu, Temel’e, “Sizleri evinizde ağırlamaktan mutluyuz” dedi.
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