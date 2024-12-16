Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 16.12.2024 | 12:30 Bursa'da terminal yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen müşteriler otoparktan çıkamayıp saatlerce mahsur kalınca isyan etti. Trafik kilitlenince bazı şoförler kontak kapatırken, otoparktan çıkamayan sürücüler ise durumu şarkı ile protesto etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Osmangazi ilçesi Terminal Yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giden vatandaşların çilesine terminale gelen araçlar da eklenince yollar kilitlendi. AVM otoparkından çıkmaya çalışan sürücüler, terminale girmek isteyen ticari araçları da kilitledi. Kilitlenen yol sebebiyle terminaldeki otobüslerine geç kalmak istemeyen vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

TRAFİĞİ ŞARKI İLE PROTESTO ETTİLER

Öte yandan, AVM'nin otoparkında bulunan sürücüler ise otoparktan çıkamadı. Saatlerce trafiğin bitmesini bekleyen sürücüler durumu araçlarından açtıkları şarkılar ile protesto etti.