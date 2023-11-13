Alkollü mekanda çıkan kavgada polis ve gazeteci darp edildi...O anlar kamerada

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda gerçekleştirilen sigara denetimi sırasında çıkan tartışmada sivil bir polisin kendisini sertçe ittiğini iddia eden bir şahıs ve oğlu polis memurunu darp ederken, mekan çalışanları da olayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı.