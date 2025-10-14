Video Yaşam Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video
14.10.2025 | 14:53

Bursa'da metroya alkollü bindiği iddia edilen kişi, ortayı birbirine kattı. Allah'a da küfrettiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Bursaray'a alkollü bindiği iddia edilen bir vatandaş, sağındaki solundaki kişilere laf atmaya başladı. Ayakta durmakta zorluk çeken kişi, bir vatandaşla ağız dalaşına girdi. Daha sonra Allah'a küfrettiği iddia edilen alkollü şahıs, diğer vatandaşlar tarafından da tepki topladı.
Bağrışmaların yaşandığı metrodaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
