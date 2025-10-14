Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video
Bursa'da metroya alkollü bindiği iddia edilen kişi, ortayı birbirine kattı. Allah'a da küfrettiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.
Bağrışmaların yaşandığı metrodaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
00:47
Alkollü olduğu iddia edilen kişi metroyu birbirine kattı | Video 14.10.2025 | 14:53
00:35
Yaşlı adam, üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu | Video 14.10.2025 | 14:38
00:17
Şerit ihlali yapan kamyon ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı | Video 14.10.2025 | 14:13
02:27
Laleli'de 47 milyarlık kara para ağına darbe | Video 14.10.2025 | 12:52
00:38
00:16
Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza | Video 14.10.2025 | 12:36
02:11
Kendi selasını okutan adam: 'Canım çok sıkkındı' | Video 14.10.2025 | 11:25
00:22
01:37
00:11
SON DAKİKA: Üsküdar'da İETT otobüsü kaza yaptı | Video 14.10.2025 | 09:25
01:24
Cesedi sarp kayalıklarda bulunmuştu: Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı | Video 14.10.2025 | 09:13
06:26
03:00
Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı! | Video 14.10.2025 | 08:29
01:34
22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu 13.10.2025 | 21:53
01:18
İstanbul'da araca zulalanan uyuşturucu böyle bulundu | Video 13.10.2025 | 12:32
00:29
04:41
01:03