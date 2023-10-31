Alkollü sürücü dehşet saçtı! Denetim yapan bekçiye çarptı | Video 31.10.2023 | 16:03 İstanbul Bağcılar'da uygulama noktasına süratli şekilde gelen 2.37 promil alkollü sürücüsü, bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi aracın tavanına düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, önceki gün 15 Temmuz Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde uygulama yapmaya başladı. O esnada otomobiliyle süratli şekilde seyreden D.A., görevli bekçi N.Ö.'ye sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı. Olayın ardından bekçinin yaralanmasına neden olan sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

UYGULAMA YAPAN BEKÇİYE ÇARPTI

Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi. Sürücü D.A., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Görüntüde, süratli şekilde uygulama noktasına ilerleyen otomobilin görevli memurun uyarmasına rağmen bekçiye çarptığı görülüyor.