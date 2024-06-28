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Alkollü sürücü emniyet şeridinden giderek 'dur' ihtarına uymadı | Video

Alkollü sürücü emniyet şeridinden giderek 'dur' ihtarına uymadı | Video

28.06.2024 | 14:29

TEM Otoyolu Altınşehir Ankara istikametinde polis, emniyet şeridinden giden aracı durdurmak istedi. Durmayan sürücü ise kaçmaya başladı. Mahmutbey gişelerde yakalanan ve alkollü olan şahsı polis zor kullanarak durdurdu. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

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Olay, dün saat 14.15 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Altınşehir Güney Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, emniyet şeridinde seyreden bir aracı durdurmak istedi ancak sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracı durdurmak için Mahmutbey gişelerde trafiği kesti. Sürücü kaçmaya devam edince yunus polisleri, Basın Ekspres yolu ayrımında yolu bir kez daha kesti.

Kaçan sürücü B.B., kendisini yakalamak isteyen polislere zorluk çıkararak mukavemet gösterdi. Bunun üzerine polisler, zor kullanılarak sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheli sürücü B.B.'nin 1.78 promil alkollü olduğu ve 30 Ekim 2023 tarihinde ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği ortaya çıktı. Şahsın polislere zorluk çıkartması ve gözaltına alındığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
B.B. hakkında 'dur' ihtarına uymamak ve görevli memura mukavemet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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