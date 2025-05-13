Video Yaşam Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video
Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video

Alkollü sürücü, polise 'Beni döv' diye yalvardı | Video

13.05.2025 | 12:35

İzmir'in Çeşme ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, çevirme noktasındaki polise 'Beni döv' diye yalvardı. Polisler alkollü sürücüyü sakinleştirirken zor anlar yaşadı.

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Olay dün gece saatlerinde Çeşme'de meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, polis kontrol noktasında durduruldu. Araçtan inen sürücü bu esnada bir trafik polisinin üzerine yürüdü. Alkollü sürücü polise, "Beni döv. Herkesin içinde beni döv" derken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polislerin sakin tavırlarla alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştırdı.
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