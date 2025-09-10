Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42 Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolündeki otomobil çarptı. Son anda, tek ayak üzerinde zıplayan yaya, taklalar atmasına rağmen hayatta kaldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçtiğimiz hafta Kandıra ilçesi Kurtyeri köyü Kandıra-Kefken Yolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan belediye personeli Abdussamet A., bir otomobilin üzerine geldiğini fark ederek geri kaçtı. Otomobil sürücüsü de yayayı fark ederek şerit değiştirince Abdussamet A.'ya çarptı. Son anda tek ayak üzerinde zıplayan Abdussamet A. havada taklalar atmasına rağmen, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın yayaya çarpması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

"YETKİLİLERE DEFALARCA ARAÇLARIN ÇOK HIZLI GİTTİĞİNİ, KASİS VE EDS İSTEDİĞİMİZİ İLETTİK"

Görgü tanıklarından Muhtar azası Muhammed Ali Köksal, bölgede sürekli kazaların yaşandığını söyledi. Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun ve hızın arttığını belirten Köksal, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan kaza da bunun bir örneği. Yetkililere defalarca araçların çok hızlı gittiğini, kasis ve EDS istediğimizi ilettik. Fakat hiçbir dönüş olmadı. Zamanında buraya ışıklandırma sistemi yapılmıştı. O günden beri başka hiçbir çalışma olmadı. Çevredeki köylerin hepsinde kasis var ama bizim mahallemizde hala yok. Yetkililer yolun uzun olduğunu ve bu nedenle kasis yapılamayacağını söylüyorlar. Ancak bu önlemler alınmadıkça kazaların artacağını belirtmek isterim" dedi.

"DAHA ÖNCE BURADA ÖLÜMLÜ KAZA DA OLDU"

Yayanın taklalar attığını ifade eden Köksal, "Neyse ki kazaya karışan şahsın durumunun iyi olduğunu duyduk. Arkadaşımızın iyi olması sevindirici, verilmiş sadakası varmış diyebiliriz. Hayati tehlikesi yok, Allah'a şükür. Karşı tarafın da durumu iyi. Daha önce burada ölümlü kaza da oldu. Genelde ufak tefek, hasarlı kazalar oluyor. Ama kaldırım veya kasis yapılırsa bu kazaların önüne geçilecektir" diye konuştu.

"ADAMIN HAVADA UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Kazanın görgü tanıklarından Ünal Köksal ise "Burada yaşanan ilk kaza değil. Daha önce de 4-5 defa kaza oldu. Defalarca kasis yapılsın diye başvuru yapıldı ama yapılmadı. Burada amcam olmak üzere komşularımız kaza yaptı, 3'ü ölümlü kaza oldu. Işıklandırma sistemi yapıldı ama kimse uymuyor. Şimdi EDS gelecek deniyor ama yine de uyulmayacak. Buraya kasisten başka bir çözüm yok. Geçtiğimiz günkü kazaya ben de bizzat şahit oldum. Adamın havada uçtuğunu gördüm. Sollama yasağı olan yerde sollama yapılıyor. Araç, yayaya 150-160 kilometre hızla vurdu. Sürücü alkollüydü, fren izi bile yoktu. Ambulans erken geldiği için kurtulma şansı oldu. Yoksa sonuç daha ağır olabilirdi" ifadelerini kullandı.