Alman vatandaşları dolandıranlara operasyon: 7 gözaltı | Video 21.11.2023 | 10:19 Mersin'de bir ofisi çağrı merkezine çevirerek Alman uyruklu vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bir ofisi çağrı merkezi şekline dönüştürerek Alman uyruklu vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 fişek, 16 cep telefonu, 16 laptop, 6 flash bellek, 20 banka kartı, 12 sim kart, 10 hafıza kartı, 1 yüksek kapasite harici disk, 5 ajanda ile Alman vatandaşların kimlik ve banka kart bilgileri yazılı dokümanlar ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.