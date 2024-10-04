Video Yaşam Alo banka yalanıyla hesapları ele geçiren dolandırıcılar yakalandı
Alo banka yalanıyla hesapları ele geçiren dolandırıcılar yakalandı

Alo banka yalanıyla hesapları ele geçiren dolandırıcılar yakalandı

04.10.2024 | 15:47

İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Diyarbakır’da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini bankacı olarak tanıtıp hesapları ele geçiren 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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