Alo banka yalanıyla hesapları ele geçiren dolandırıcılar yakalandı

İstanbul, Çanakkale, Antalya ve Diyarbakır’da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini bankacı olarak tanıtıp hesapları ele geçiren 3 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.