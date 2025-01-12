Video Yaşam Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video
Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video

Amatör balıkçının oltasına martı takıldı ilginç anlar kamerada | Video

12.01.2025 | 09:57

Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilde balık tutan Suat Kekeç'in oltasına martı takıldığı anlar kameraya yansıdı.

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İskenderun ilçesinde yaşayan olta balıkçısı Suat Kekeç, güneşli havayı fırsat bilerek sahilde balık tutmak istedi. Oltasını balık tutmak için denize atan Kekeç'in oltasına martı takıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayıt altına alan Kekeç'in şaşkınlığı kameraya yansıdı. Martı'yı karaya çeken Kekeç, hayvanı oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

"İLK OLTAYI ÇEKTİĞİMİZDE KOCA BİR BALIK TAKILDI DİYE DÜŞÜNDÜK ASLINDA MARTI'NIN HAREKET ETTİĞİNİ GÖRÜNCE GERÇEĞİ ANLADIK"
Balığa niyetle denize attığı oltasına martı geldiği anları anlatan 36 yaşındaki Suat Kekeç, "Kısmet her zaman ayağa gelirdi bu sefer havadan geldi. Balık tutmak için oltayı denize attık, biz önce ördek sandık ama sonradan martı olduğunu anladık. Oltayı karaya çektiğimizde iğneleri alarak düzenli bir şekilde geri bıraktık. İlk oltayı çektiğimizde koca bir balık takıldı diye düşündük aslında Mart'ın hareket ettiğini görünce martı tuttuğumuzu anladık. Martı tuttuğumuzu görünce güldük ve arkadaşlarımızla aramızda konuşmalar oldu. İlk defa uçan bir martıyı oltamla tuttum" ifadelerini kullandı.

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