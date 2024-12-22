Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi | Video 22.12.2024 | 14:12 Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter hastaneye çarparak düşerken, hastanenin içi ise kazadan sonra böyle görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

HASTANENİN İÇİ KAZADAN SONRA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ambulans helikopterin hastanenin dördüncü katındaki yemekhane bölümüne çarptığı yer hastane içerisinden böyle görüntülendi. Görüntülerde hastane içindeki, duvar ve pencerelerdeki tahribat yer alıyor.