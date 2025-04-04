Ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde ambulans ile cipin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta bulunan 5 kişi Özel Anadolu hastanesine, otomobilde bulunan 4 kişi ise Serik devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2' sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Trafiğine kapanan yol polis tarafından 30 dakikada araç trafiğine açılırken, belediye ekipleri yağdan dolayı kayganlaşan yolda temizlik çalışması yaptı.
Olayın görgü tanıkları ambulansın kavşaktan döndüğü sırada karşıdan gelen cipin çarptığı belirtildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Olay anı an be an bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda belek istikametinden gelen ambulansın kavşaktan döndüğü sırada karşı yönden elen cipin çarpışma anları yer alıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
00:47
06:36
03:38
02:27
01:19
02:23
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 04.04.2025 | 09:29
01:09
Marmaris'te otel yangını! | Video 04.04.2025 | 08:58
02:30
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 08:58
01:07
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 03.04.2025 | 17:00
01:08
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 03.04.2025 | 17:00
00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
03:05
16:28
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video 03.04.2025 | 15:37
03:38
01:38
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 03.04.2025 | 14:10
12:40
Bakan Kurum: "180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız" | Video 03.04.2025 | 14:02
02:12
İnegöl'lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 03.04.2025 | 13:26
00:41
00:42
Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video 03.04.2025 | 12:31