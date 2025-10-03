Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video
Ankara'da yolun karşısına geçerken ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazaya karışan ambulansın içinde hastaneye götürülmek üzere başka bir hastanın olduğu öğrenildi.
"KAZA GEÇİREN KADIN MUHTEMELEN DİĞER ARAÇLARDAN DOLAYI AMBULANSI GÖRMEDİ VE ANİDEN YOLA ÇIKTI"
Kazanın tanıklarından esnaf Ayhan Koç, "Yaşlı kadına ambulansın çarptığını duyduk. O sırada ambulansta da hasta varmış ve sürücüsü hızlı kullanıyormuş. Kaza geçiren kadın muhtemelen diğer araçlardan dolayı ambulansı görmedi ve aniden yola çıktı. Olayın ardından ambulanstaki hastayı ön kısma, kadını da arka kısma alarak hastaneye götürdüler. Aracın çarptığı kadının vefat ettiğini öğrendik. Ailesiyle birlikte bu mahallede ikamet ederdi. Yerde çok fazla kan izi vardı. Ambulans siren çaldığı halde kadın sesi duymamış sanırım. Kadının ailesi sürücünün kusurlu olmadığını düşünüyormuş. Vefat eden kadın yaşlıydı. Bu nedenden dolayı ambulansı fark etmemiş olabilir" dedi.
