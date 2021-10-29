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OTOMATİK OYNAT
02:56
Ana su hattı bomba gibi patladı | Video 29.10.2021 | 19:34
00:59
Ana su hattı bomba gibi böyle patladı | Video 29.10.2021 | 18:45
00:16
Tarsus Ankara yolunda iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video 29.10.2021 | 18:17
01:31
Bahçesaray’da kar yağışı etkili oldu | Video 29.10.2021 | 17:39
00:37
Konvoyda tehlikeli hareket yapan şahsın ehliyetine el konuldu 29.10.2021 | 17:11
00:42
Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü; 4 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 16:22
02:01
Erkek arkadaşının takside başından vurduğu Seyhan, toprağa verildi 29.10.2021 | 16:25
02:11
Gazlı araç kullananlar dikkat: Bunları yapmazsanız aracınız tehlikede 29.10.2021 | 16:36
00:59
Deniz dibinde Cumhuriyet coşkusu 29.10.2021 | 16:39
00:41
Akrabasını ziyarete geldiği evde aç kalan tilkiyi besledi 29.10.2021 | 15:49
00:29
00:42
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 tutuklu 29.10.2021 | 15:41
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Ardahan'da kartpostallık kar manzaraları 29.10.2021 | 15:36
00:51
İki katlı müstakil evdeki yangın panikletti | Video 29.10.2021 | 15:15
00:16
Bursa’da trafikteki tehlikeli yolculuk kamerada 29.10.2021 | 12:19
00:28
Telefonla arayıp 'savcıyım' dedi... Yaşlı vatandaşı 351 bin TL dolandırdı! 29.10.2021 | 14:42
03:32
İki müteahhidin 'tapu oyunu' şok etti! 29.10.2021 | 14:24
00:48
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 14:18
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Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı 29.10.2021 | 14:08
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Düğün öncesi kısır gecesi hazırlığında kavga: 3 yaralı 29.10.2021 | 13:48
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusu bomba gibi patladı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.