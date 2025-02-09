Anahtarı üzerinde bırakıp hava almaya çıktı: Arabası saniyeler içinde çalındı | Video 09.02.2025 | 14:12 Esenler'de aracıyla seyir halindeyken hava almak için yol kenarına aracını park edip inen Y.K.'nin peşinden gelen hırsızlar, aracın anahtarının üzerinde görünce alıp gitti. İhbar üzerine Gözaltına alınıp emniyete getirilen S.K ve T.G emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 23 Ocak günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenler'de Renault Clio marka aracıyla seyir halinde olduğu esnada hava almak için aracını yol kenarına çeken ve inen Y.K 'nın aracı kontak üzerindeyken yanına yaklaşan iki hırsız tarafından saniyeler içinde çalındı. Olay karşısında adeta şaşkına dönen Y.K, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri kısa sürede iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalarla kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler S.K. ve T.G., ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sırasında şüphelilerden S.K'nın 12 suç kaydının olduğu, diğer şüpheli T.G.' nin ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi. Öte yandan, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulup sahibine teslim ederken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.