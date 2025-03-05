Ankara’da 15 yaşındaki kızı bıçakla gasp eden saldırgan yakalandı | Video
Ankara’da, 15 yaşındaki kızı bıçakla gasp eden saldırgan 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.
Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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