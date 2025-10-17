Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 17.10.2025 | 14:06 Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11:30 sıralarında Altındağ'da yer alan Dışkapı Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü S.A.'nın yaptığı 06 J 0892 plakalı yolcu minibüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak 67 TD 405 plakalı ticari minibüse çarptı. Savrulan minibüsler daha sonra 06 T 0794 plakalı taksi, 06 EOR 076 plakalı hafif ticari araç ve 06 ECU 122 ve 34 SF 1201 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan 6 araçtaki toplam 6 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı tekrar normale döndü.Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.Kazaya karışan sürücülerden Satılmış Pehlivan, "Trafik akışı durmuştu. Biz de durduk, durduğum an taksici bana vurdu. Ön tarafa doğru savruldum. Benim aracımın arka tarafı çöktü, ön tarafta da biraz hasar var. Aracımın kontrolünü kaybettiğim için ben de önümdeki arabaya çarptım. Kazanın ardından ambulans çağırdılar. Yaralılar hastaneye götürüldü Bence minibüs sürücülerinde kusur var, öndekilerde suç yok" dedi.