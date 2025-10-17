Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video
17.10.2025 | 14:06
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.
"MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNDE KUSUR VAR"
Kazaya karışan sürücülerden Satılmış Pehlivan, "Trafik akışı durmuştu. Biz de durduk, durduğum an taksici bana vurdu. Ön tarafa doğru savruldum. Benim aracımın arka tarafı çöktü, ön tarafta da biraz hasar var. Aracımın kontrolünü kaybettiğim için ben de önümdeki arabaya çarptım. Kazanın ardından ambulans çağırdılar. Yaralılar hastaneye götürüldü Bence minibüs sürücülerinde kusur var, öndekilerde suç yok" dedi.
