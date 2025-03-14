Ankara’da ağabeyin kız kardeşinin sevgilisini öldürdüğü olayda komşuları konuştu | Video
Ankara’da kız kardeşinin tartıştığı sevgilisini silahla vurarak öldüren ağabey gözaltına alınırken, olayla ilgili konuşan komşusu, "5 ila 6 el silah sıkılmış. Kadın evden kaçtıktan birkaç dakika sonra ağabeyi peşinden çıkmış. Yanında silahı varmış" dedi.
"5 İLA 6 EL SİLAH SIKILMIŞ"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Mustafa Batuhan Özdemir, "Apartman silah sesi duyduklarını söylediler. Duyduğumuz kadarıyla kadın dulmuş. Ona da saplantılı bir kişi varmış ve evine gelmiş. 5 ila 6 el silah sıkılmış. Kadın evden kaçtıktan birkaç dakika sonra ağabeyi peşinden çıkmış. Yanında silahı varmış. Ağabeyi herhalde kardeşi korkup gitmesin diye engel olmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri geldi. Uzun süre burada kaldı. Ortamın sakinleşmesine yardımcı oldu. Tarafların akrabaları da gelmişti, çok kalabalıktı. Olay yeri ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Biz kendilerini tanımazdık, yakın değildik. Buraya taşınmalarının üzerinden çok geçmemişti. İlk başta etraf çok sessizdi. Kadının kızının peşinden koşarken 'Anne' diye seslendiğini duyduk. Duyduğum kadarıyla cinayeti işleyen kadının ağabeyiymiş" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
Fren yerine gaza basınca markete böyle girdi | Video 14.03.2025 | 16:22
00:10
İzmir'de yakalanan kırmızı bültenli firari, 3 kuzenini öldürmüş! | Video 14.03.2025 | 16:22
00:43
00:40
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 14.03.2025 | 15:16
04:59
01:22
Motokuryelerin karıştığı kaza kamerada: 1 yaralı | Video 14.03.2025 | 14:16
04:42
00:17
04:45
01:31
03:31
Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video 14.03.2025 | 10:41
01:49
Çanakkale’de otelde balyozla kavgaya 10 gözaltı | Video 14.03.2025 | 10:37
01:09
00:15
Karayolunda çiftetelli oynadılar! O şahıslara ceza yağdı | Video 14.03.2025 | 10:01
02:42
Broşür dağıtırken ablasının eski sevgilisi tarafından vuruldu! | Video 14.03.2025 | 09:48
05:43
01:26
02:35
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 14.03.2025 | 08:13
01:37