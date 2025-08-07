Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video
Ankara’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
