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Ankara'da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası!

Ankara'da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası!

02.09.2024 | 16:13

Ankara'da 11'nci katın asansör boşluğundan düşerek ölen adamın ağabeyi, olaydan dolayı apartman yönetimini ve asansör bakım firmasını sorumlu tuttu ve ihmal olduğunu ileri sürdü.

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Olay, dün gece Yenimahalle ilçesi Beştepe Mahallesi 770'nci sokakta yer alan bir sitede meydana geldi. İddialara göre 21 yaşındaki Eren Duran, 13 katlı apartmanın 11. katındaki asansör düğmesine bastı. Asansörün gelmemesine sinirlenen Duran, kabin kapısına attı. Tekmenin şiddetiyle asansörün kapısı açılırken, kabini ise arızadan dolayı 3. katta kaldı. Asansörün geldiğini zanneden ve açılan kapıdan içeri giren Duran, düşerek 3 kattaki kabinin çatısına çakıldı. Durumu fark eden yakınların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Duran'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Duran için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Duran'ın cenazesi defnedilirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


"Hiçbir kontrol ve bakım yapılmamış"
Kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia eden ağabey Ömer Duran, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. On birinci kattan birinci kata düştü kardeşim. Sorumlulardan şikayetçiyiz. Bu durumun sorumlularını arıyoruz. Asansör daha önce mavi etiket olduğu halde defalarca arızalanmış. Hiçbir kontrol ve bakım yapılmamış. Yöneticiden de asansör firmasında da ne ihmal varsa hepsinden şikayetçiyiz. 2 hafta önce de, 2 gün önce de oldu aynı olay. Bina sakinlerinin de bu durumdan şikayetçi olmasına rağmen hiçbir önlem alınmamış. Bir asansör kapağı basit bir vurmayla göçüyorsa hiçbirimiz güvende değiliz demektir. Asansör kullanan herkesin dikkatli olmasını öneriyorum. Biz yandık başka biri yanmasın. Eren 21 yaşındaydı. Bize biraz küs gitti. Onun acısı da var içimde. Allah mekanını cennet eylesin. Hiç kimseye kötülüğü yoktu. Kendine kötülük etti, bizi de yaktı" dedi.

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