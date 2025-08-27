Ankara'da bir kişi köpeğine alkol içirip o görüntüleri paylaştı | Video

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın köpeğine alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı. Köpeğin alkolü içtiği anlarda da şahıs ‘Nasıl da içiyor, benden alkolik' dediği gözlemlendi.