Video Yaşam Ankara'da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Ankara'da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Ankara'da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

14.10.2023 | 13:16

Ankara’da alkolün etkisinde olduğu için polis kontrolünden kaçan bir sürücü, karşı yola geçmek isteyen yayalara çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Olay, Çankaya ilçesi Tunus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik denetleme şube ekipleri alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptığı esnada şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin ikazına uymayan sürücü F.F.A. (27), süratle kaçtığı otomobili ile karşı yola geçmek isteyen S.Y. (34) ile E.B.'ye (44) çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kadın S.Y. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan sürücü F.F.A.'nın ise o esnada alkollü olduğu ve ehliyetini yanında bulundurmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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