Ankara’da fuhuş çetesine darbe: 51 kadın esaretten kurtarıldı
Ankara’da düzenlenen geniş çaplı fuhuş operasyonunda, zorla fuhşa sürüklenen 51 kadın kurtarıldı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeteye ait 8 eğlence mekanı ve 4 otele baskın düzenleyerek, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
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