Video Yaşam Ankara'da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video
Ankara'da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video

Ankara'da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video

23.11.2023 | 16:30

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kahvaltı sırasında gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

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Olay, Basri Mahallesi Akan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Polatlı'da yaşayan Merve Doğan (28) ve Kezban Doğan (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin Merve Doğan'ı gözaltına aldı.

Komşu Azize Keskin ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten Keskin, "Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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