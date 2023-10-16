Ankara’da korkunç olay! Bir kişi yol kenarında ölü bulundu | Video

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1723 Sokak'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından ceset Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kişinin ölüm nedeninin ise yapılan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.