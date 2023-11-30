Ankara'da market çalışanına satırlı saldırı kamerada | Video

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeğ bir market çalışanına satırlı saldırı gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir markette meydana gelen olayda Mustafa A. Ö. (18) isimli bir market çalışanının yanına gelen bir kişi selam vererek elini tuttu. Bunun üzerine market çalışanının 'Hayırdır, niye elimi tuttun' sözleri üzerine karşı tarafta 'Hayırdır' diyerek satırla saldırdı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.