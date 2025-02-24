Video Yaşam Ankara'da oto sanayiye "change" operasyonu: 5 gözaltı | Video
Ankara'da oto sanayiye

Ankara'da oto sanayiye "change" operasyonu: 5 gözaltı | Video

24.02.2025 | 08:29

Ankara'da hacizli yakalamalı, çalıntı, kaçak araçların depremde hasar gören araçlarla change yapıldığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda depremde ağır hasır gören araçların, hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçlar ile "change" yöntemi ile kimliği değiştirildiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile oto sanayi sitesi içerisinde bulunan 2 ayrı yedek parça dükkanına arama kararı çıkarıldı. Operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca kontrol edilen motor ve şanzımanların yapılan sorgulamalarında okunamayan, şasesi silinmiş ve kimliksiz, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı 12 adet motor ve 13 adet şanzıman ele geçirildi. Ele geçirilen motor ve şanzımanlar özel uzmanlar tarafından inceleme yapılması için kriminal laboratuvara gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da oto sanayiye change operasyonu: 5 gözaltı | Video 02:10
Ankara'da oto sanayiye "change" operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2025 | 08:29
İstanbul’da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini buzlanmaya bıraktı | Video 02:45
İstanbul'da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini buzlanmaya bıraktı | Video 24.02.2025 | 08:29
3 araca çarpan alkollü sürücü: Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu | Video 04:03
3 araca çarpan alkollü sürücü: "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" | Video 24.02.2025 | 08:29
Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı, mahalleliden meydan dayağı yedi | Video 01:29
Esenyurt’ta alkollü sürücü park halindeki 7 araca çarptı, mahalleliden meydan dayağı yedi | Video 23.02.2025 | 17:05
’Tilki Can’ isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video 01:25
'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video 23.02.2025 | 13:38
Artvin’de kuşların tuhaf halleri görüntülendi | Video 01:12
Artvin’de kuşların tuhaf halleri görüntülendi | Video 23.02.2025 | 13:37
Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video 02:25
Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video 23.02.2025 | 13:37
İzmir’de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:09
İzmir'de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 23.02.2025 | 13:37
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 00:24
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 23.02.2025 | 10:33
Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video 01:06
Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise sokak aralarında keyif yaptı | Video 23.02.2025 | 10:33
Esenyurt’ta kartopu eğlencesi yumruklu kavgaya dönüştü | Video 02:46
Esenyurt'ta kartopu eğlencesi yumruklu kavgaya dönüştü | Video 23.02.2025 | 10:33
Eyüpsultan’da karda kayan taksi apartmanın önüne böyle düştü | Video 00:13
Eyüpsultan’da karda kayan taksi apartmanın önüne böyle düştü | Video 23.02.2025 | 10:33
Ankara’da hırsızlık suçundan aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı | Video 01:33
Ankara’da hırsızlık suçundan aranan şahıslara operasyon: 12 gözaltı | Video 23.02.2025 | 09:02
Yokuşta kayan otomobil taksiye ve evlere çarptı | Video 05:02
Yokuşta kayan otomobil taksiye ve evlere çarptı | Video 23.02.2025 | 08:18
Mersin’de güldüren görüntüler: Kardan adamı motorun arkasında taşıdı | Video 00:46
Mersin'de güldüren görüntüler: Kardan adamı motorun arkasında taşıdı | Video 23.02.2025 | 08:18
Büyükçekmece kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu | Video 05:00
Büyükçekmece kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu | Video 22.02.2025 | 16:49
Ulaşıma kapanan yolu açmaya çalışırken çığ altında kaldı: O anları böyle kayda aldı | Video 02:04
Ulaşıma kapanan yolu açmaya çalışırken çığ altında kaldı: O anları böyle kayda aldı | Video 22.02.2025 | 16:43
Edirne’de dolandırıcılık operasyonu: 24 sahte altın ve 52 bin TL ele geçirildi | Video 00:52
Edirne'de dolandırıcılık operasyonu: 24 sahte altın ve 52 bin TL ele geçirildi | Video 22.02.2025 | 15:49
Karadeniz’de 5 dakikada oluşan 7 ayrı hortum kamerada | Video 08:45
Karadeniz'de 5 dakikada oluşan 7 ayrı hortum kamerada | Video 22.02.2025 | 15:40
Maltepe’de husumetlisi, 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı | Video 01:33
Maltepe’de husumetlisi, 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı | Video 22.02.2025 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA