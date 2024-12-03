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Ankara'da restoran basıp çalışanları darp eden saldırganların o anları kamerada | Video

Ankara'da restoran basıp çalışanları darp eden saldırganların o anları kamerada | Video

03.12.2024 | 16:40

Ankara'da tartıştığı eski işçisinin restoranını beraberindeki kişilerle basan kişi, çalışanları sopa ve sandalyelerle darp darp etti. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan işletme sahibi sürekli tehdit edildiklerini ileri sürdü.

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Olay, 1 Aralık akşamı Çankaya'da yer alan bir balık restoranında meydana geldi. İddialara göre, 22 yaşındaki Gözde G., acil paraya ihtiyacı olduğu için M.A.'nın işlettiği alkollü mekanda garson olarak çalışmaya başladı. Burada istemediği muamelelere maruz kaldığını iddia eden Gözde G., sadece bir gün çalıştığı yerden ayrılmak istedi. Çalıştığı günün parasını almak isteyen Gözde G. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Sadece bir gün çalışanlara para ödemeyeceğini söyleyen M.A., tepki gösterdiği eski çalışanı Gözde G.'yi tehdit etmeye başladı. M.A., beraberindeki kalabalık grupla Gözde G.'nin yeni açtığı balık restoranına gitti. Dükkana maddi hasar veren saldırganlar işçileri de sopa ve sandalyelerle darp ettikten sonra araçla bölgeden ayrıldı. Günlerdir kendisinin ve çalışanlarının tehdit edildiğini söyleyen Gözde G. ise şikayetçi olduğu M.A. ve beraberindeki kişilerin hak ettiği cezayı alması gerektiğini talep etti.

"7 BİN LİRA ALACAĞIM VARDI"
Olayla ilgili konuşan Gözde G, "Üç gün çalışmak için yanlarına gitmiştim. Alkollü restoran işletiyorlardı. Ben de orada garson olarak işe başlamıştım. Müşterilerle aynı masaya oturtmaya çalıştılar. Bu işi yapamayacağımı anladım. Çalıştığım günün parasını isteyip işe devam etmeyeceğimi söyledim. Beni tehdit ettiler. Sadece bir gün çalıştığım için paramı vermeyeceklerini söylediler. 7 bin lira alacağım vardı. Ardından dükkanımı basmışlar. İçerideki arkadaşlarımı dövmüşler. Sonra beni arayıp, 'Dükkanına git ve oradakilerin haline bak, Sana artık huzur yok' dediler. Dükkanımdan çıkmamı istiyorlar. Şikayetçi oldum hepsinden. İçeriye 5 kişi girmişler, toplamda 9 kişilerdi. Müşteri kaybım oldu. Tekrar gelmelerinden korkuyorum" dedi.

"BİZE, 'SİZİ BURADA ÇALIŞTIRMAYACAĞIZ, BİR DAHAKİ SEFERE DAHA FARKLI GELECEĞİZ' DEDİLER"
Restoran çalışanlarından Serdal Ç., "Bağırma sesleri duydum ve yukarıya çıktım. İçerideki insanlara saldırdılar. Arkadaşımı döverek dışarıya çıkardılar. Bana da saldırdılar. Dayak yiyen misafirimizin durumu iyi değil. Hem tehdit altındayız hem de zararımız büyük. 'Sizi burada çalıştırmayacağız, bir dahaki sefere daha farklı geleceğiz' dediler. Şikayetçi olduk, darp raporu aldım" şeklinde konuştu.
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