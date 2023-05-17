Video Yaşam Ankara'da şiddetli fırtına nedeniyle havada uçan koltuk saniye saniye görüntülendi | Video
Ankara'da şiddetli fırtına nedeniyle havada uçan koltuk saniye saniye görüntülendi | Video

Ankara'da şiddetli fırtına nedeniyle havada uçan koltuk saniye saniye görüntülendi | Video

17.05.2023 | 17:59

Ankara'da etkili olan fırtına nedeniyle koltuğun uçma anı kameralara yansıdı.

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