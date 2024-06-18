Video Yaşam Anne karnında göbek kordonundan 6 kez kan verilen bebek sağlıklı şekilde doğdu | Video
Anne karnında göbek kordonundan 6 kez kan verilen bebek sağlıklı şekilde doğdu | Video

Anne karnında göbek kordonundan 6 kez kan verilen bebek sağlıklı şekilde doğdu | Video

18.06.2024 | 12:50

Konya'da kan uyuşmazlığı nedeniyle 29 haftalıkken anne karnında 3-4 milimetrelik damardan 6 kez kan nakli gerçekleştirilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

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