Anne karnında göbek kordonundan 6 kez kan verilen bebek sağlıklı şekilde doğdu | Video
Konya'da kan uyuşmazlığı nedeniyle 29 haftalıkken anne karnında 3-4 milimetrelik damardan 6 kez kan nakli gerçekleştirilen bebek, sağlıklı şekilde dünyaya geldi.
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