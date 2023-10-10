Anne ve babasını öldüren zanlı: "Tabancayı arkadaşlarımdan aldım, beni gaza getirdiler!" | Video
Konya’da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı çocukları ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan zanlı, "Geçmişten gelen sorunlardan kaynaklı bu durum yaşandı. Tabancayı başka bir olay nedeniyle arkadaşlarımdan aldım. Beni gaza getirdiler" diyerek kendini savundu.
Anne ve babasını öldüren Mücahit Mustafa Çoban hakkında "Üst soy akrabayı öldürmek" suçundan düzenlenen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye çiftin yakınları katıldı.
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"BAŞKA BİR OLAY NEDENİYLE TABANCA ALDIM, BENİ GAZA GETİRDİLER O YÜZDEN YAPTIM"
Anne ve babasının katil zanlısı Mücahit Mustafa Çoban, "Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım. Olaydan bir gün önce kız isteme meselesi yüzünden babamla telefonda tartıştık. Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' demesi bana çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim" diye kendini savundu.
Daha sonra mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.
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