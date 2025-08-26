Video Yaşam Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video

Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video

26.08.2025 | 09:53

Adana'da annesinin bıçak çektiği kız çocuğu E.H.Y, "Sedat ağabeyi arayıp beni almasını istedim. Annemin haberi yoktu. Onu görünce benim kaçırıldığımı zannetti. Ben annemin tutuklanmasını istemedim. Annemi çok özledim. Annemi geri istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 23 Ağustos günü öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Y. (35), 10 yaşındaki kızı E.H.Y.'ye bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kızı E.H.Y. ise babasını verildi. Anne nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"ANNEM BANA BIÇAK ÇEKMEDİ"
Annesi tutuklanan E.H.Y. "Ben bazen halamlara gidip kuzenlerimle ders çalışıp oyun oynuyordum. Bir gün annemden gizli Sedat abiyi aradım. Gel, beni al, halama gideceğim dedim. Sedat abinin beni aldığı sırada annem gördü ve beni kaçıracaklar sandı. Görüntülerde bıçakla kovalıyor gibi çıkmış ama beni korumak için yaptı" diye konuştu.

"ANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"
E.H.Y. annesinin tutuklanmasını istemediğini ifade ederek, "Annemi çok özledim. Ben annemi istiyorum. Annemin tutuklanmasını istememiştim. Annemi geri istiyorum. Lütfen annemi bana geri verin. Şimdi babamın yanındayım. Okullar açılacak ve beni annem götürüyordu. Şimdi kim götürecek okula? En son annemle karakolda görüştüm. Daha sonra zaten tutuklandı. Anne, seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

