Video Yaşam Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası kamerada! İşte teleferiğin direğe çarpma anı... | Video
Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası kamerada! İşte teleferiğin direğe çarpma anı... | Video

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası kamerada! İşte teleferiğin direğe çarpma anı... | Video

13.04.2024 | 10:44

Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'da 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızların kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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