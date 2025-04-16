Antalya'da akılalmaz olay: 36 günlük bebeğini pencereden dışarı attı | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün sabah saatlerinde 36 günlük bebeği 2'nci katta bulunan pencereden atan ve ölümüne sebep olan anne bugün adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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