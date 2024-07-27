Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı | Video
Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Araçlardan birinin motoru yerinden çıkarak kaldırıma fırladı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen Hamza K.'nin kullandığı otomobilin, Ural D.'nin kullandığı 07 PR 944 plakalı araca çarptığı an yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle Ural D.'nin kullandığı otomobilin kendi çevresinde döndüğü ve aracın motorunun fırladığı, diğer aracın ise kontrolden çıkıp kaldırımdaki ağacı devirdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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