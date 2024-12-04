Antalya'da bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu | Video 04.12.2024 | 09:07 Antalya’da kış kendini göstermeye başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava, kar yağışını beraberinde getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da etkili olan yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken, ekipler çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleniyor.Saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için iş makineleri ile yolda biriken karları temizleyerek yolda kalan araçlara yardım etti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel bakımevine kadar devam ettiği bildirildi.